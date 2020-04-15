НБУ разрешил банкам списывать обесцененные активы

Это позволит банкам избавиться от неработающих кредитов.

Национальный банк разрешил банкам списывать обесцененные финансовые активы за счет резервов под ожидаемые убытки при отсутствии обоснованных ожиданий по их восстановлению.

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Как сообщается на сайте НБУ, начиная с 2020 года банки до 1 октября будут анализировать обесцененные активы на предмет наличия критериев для списания и списывать, что позволит избавиться от неработающих кредитов.

Согласно приведенным критериям, допускается списание актива, по которому сформирован резерв в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» в полной сумме его валовой балансовой стоимости, если просрочка погашения суммы долга или его части составляет более 36 месяцев.

Также среди критериев для списания - отсутствие за предыдущие 36 месяцев существенных платежей в объеме более 10% балансовой стоимости актива, поступлений от реализации залога или обращения взыскания на обеспечение, доступа к взысканию залога в течение предыдущих 36 месяцев.

Кроме того, можно списать актив, если банк трижды подряд не смог осуществить его продажу либо у банка есть информация, что задолженность по активу была списана другим банком.

Отмечается, что банк не может применять более благоприятные критерии для списания обесцененных активов должников – связанных с банком лиц.

Также в НБУ подчеркнули, что списание не является прощением долга, и банк может продолжать меры по урегулированию задолженности для ее возврата.

Как сообщал УНИАН, доля проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизилась ниже уровня в 50% - до 48,4% на начало текущего года.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей в НБУ назвали рост розничного кредитования на 30% в год, реструктуризацию кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн, продажи проблемных кредитов и их списание за счет резервов иностранными банками, укрепление национальной валюты.