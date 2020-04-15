Лидер фракции "Слуга народа" спрогнозировал сроки получения транша МВФ

По словам Арахамии, после голосования за "банковский закон" Украина получит транш МВФ в течение трех недель. По его мнению, соответствующий законопроект будет рассмотрен не ранее 5 мая.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что после голосования за закон о банковском регулировании в течение трех недель Украина получит транш МВФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос о сотрудничестве с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш", - сказал Арахамия.

Он добавил, что его слова основываются на "переговорной позиции с нашим кредитором".

По словам Арахамии, профильному комитету еще нужно время для подготовки и раздачи депутатам сравнительной таблицы ко второму чтению законопроекта. "Мы не можем проголосовать на следующей неделе, потому что комитету нужно время на эту таблицу. Потом эту таблицу нужно раздать всем народным депутатам. На это нужно 10 дней, согласно Регламенту. После того это может быть вынесено в зал. Даже если мы применим какую-то очень хитрую ускоренную процедуру, это не будет раньше, чем 5 мая. Я думаю, где-то так", - сказал глава фракции.

Он также добавил: "У нас в конце мая есть платеж очень большой... Нам нужно транш до этого получить".

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

31 марта парламент принял закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на принятии которого настаивал МВФ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а затем в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долл.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможность увеличения ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

В Министерстве финансов заявили, что продолжают переговоры с МВФ о заключении новой программы финансирования и рассчитывают до конца года получить от Фонда до 5 млрд долл. кредита.