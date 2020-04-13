Украинцы рассказали, на чем экономят во время карантина (опрос)

Более 40% украинцев отметили рост расходов во время карантина. Треть опрошенных украинцев вообще не имеют сбережений.

Более 40% украинцев отметили увеличение расходов во время карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного цифровым агентством Postmen среди пользователей социальной сети Facebook.

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Так, 27,7% респондентов отметили некоторое увеличение своих расходов, а 13,5% - значительный рост расходов. При этом у 26% опрошенных расходы несколько уменьшились, а у 16,1% уменьшились значительно. У 16,7% опрошенных расходы не изменились.

Что касается сбережений, то больше всего опрошенных (30,4%) сообщили, что не имеют их вообще. У 29,7% респондентов сбережений хватит только на 1 месяц, 16,5% смогут продержаться до полугода, 5,2% - до 1 года, а 4,2% имеют сбережения, которых хватит на 3 и более лет.

В течение последних 30 дней 80,3% респондентов покупали больше продуктов питания, чем обычно, 37,2% стали покупать больше медикаментов, а 17,5% - больше товаров красоты и гигиены. Также в список участившихся покупок вошли алкоголь (11,3%), товары для животных (9,5%) и товары для сада и огорода (7,3%). Кроме того, некоторые респонденты отметили, что в последнее время покупали больше валюты, антисептических средств и онлайн-вебинаров.

Несмотря на карантинные меры, большинство украинцев по-прежнему предпочитает совершать покупки оффлайн, то есть посещая торговые точки, таких 63,3%. 17,6% опрошенных отдают предпочтение онлайн-покупкам, а 19,1% затруднились с ответом.

Вспышка эпидемии коронавируса заставила многих наших соотечественников отложить многие покупки. Лидирует в этом списке одежда и обувь – их покупку отложило 47,2% респондентов. На втором месте – путешествия: 40,9% сообщили об отложенном отпуске. Также 33,3% опрошенных отложили покупку билетов на какие-либо мероприятия, 28,1% - ремонт и покупку сантехники. Также в списке отложенных покупок гаджеты, домашняя техника, мебель, автомобили и предметы роскоши (дизайнерская одежда и украшения).

Эпидемия и карантин оказали неизбежное влияние на рынок труда. Почти половина опрошенных украинцев (47,8%) отметили, что стали работать меньше. 19,9% стали работать больше, а для 32,2% респондентов изменений в работе не произошло. При этом в возрастной группе 18-25 лет больше стали работать 42% опрошенных, тогда как в группе 45-55 лет таких только 16%.

Опрос проводился 9 апреля в социальной сети Facebook. Количество респондентов составило 802 человека.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию агентства Info Sapiens, в результате эпидемии коронавируса и объявленного властями карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", всего 4% имевших работу респондентов потеряли ее после введения карантина в Украине. В то же время, 35% опрошенных, которые имели работу, рассказали, что продолжают работать в обычном режиме, 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию.