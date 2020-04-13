Доллар дешевеет в обменниках: почем сегодня можно купить валюту
11:05, 13 апреля 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,40 грн. Стоимость евро снизилась до 29,95 грн.
Доллар дешевеет / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 13 апреля, просела на 10 копеек - до 27,40 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,95 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 29,20 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.
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