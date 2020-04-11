Boeing уволит около 2300 своих сотрудников вследствие кризиса из-за пандемии

Планируется сокращение 200 штатных должностей из-за падения спроса до 1 мая.

Американская корпорация Boeing в течение двух-четырех недель уволит около 2300 работников на своих заводах в США и Европе.

Об этом сообщает Reuters.

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Компания оплатит одну неделю и будет покрывать долю медицинских расходов рабочих в течение периода отпуска.

Кроме того, планируется сокращение 200 штатных должностей из-за падения спроса до 1 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее в Boeing Co заявили, что будут предлагать некоторым сотрудникам добровольное увольнение, чтобы смягчить финансовые последствия пандемии коронавируса.