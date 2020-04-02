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Boeing будет предлагать своим сотрудникам добровольное увольнение – СМИ

08:17, 02 апреля 2020
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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Исполнительный директор компании Дэйв Калхун подробно опишет план такого увольнения в служебной записке для сотрудников уже в четверг, сказал один из собеседников.

Boeing рассматривает жесткие меры по сокращению оттока средств в связи с отсрочкой производства самолетов из-за связанного с вирусом падения авиаперевозок.

Как сообщал УНИАН, Администрация Дональда Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выплату американским налогоплательщикам $500 миллиардов и выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме $50 миллиардов, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса.

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