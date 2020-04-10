цей матеріал доступний українською

Паника спала: Нацбанк на этой неделе купил на $283 миллиона больше, чем продал

20:22, 10 апреля 2020
Финансы
61 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраинцы забрали из банков часть депозитов

Как сообщается на сайте НБУ, объем покупки валюты за неделю составил 327,7 млн долл., продажи - 44,5 млн долл.

В то же время, с начала года объем продажи валюты превышает объем ее покупки на 935,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter