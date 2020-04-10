Паника спала: Нацбанк на этой неделе купил на $283 миллиона больше, чем продал

Объем покупки валюты за неделю составил 327,7 млн долл., продажи – 44,5 млн долл.

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 6 по 10 апреля - купил на межбанковском валютном рынке на 283,2 млн долл. больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, объем покупки валюты за неделю составил 327,7 млн долл., продажи - 44,5 млн долл.

В то же время, с начала года объем продажи валюты превышает объем ее покупки на 935,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.