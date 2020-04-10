Украина продолжает торговать в минус, несмотря на сокращение импорта

В первом квартале экспорт достиг 12,25 миллиарда долларов, импорт в Украину - 13,32 миллиарда долларов.

Экспорт товаров из Украины в январе-марте 2020 года сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт в страну сократился на 3,3%.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Экспорт составил 12,25 миллиарда долларов. Импорт - 13,32 миллиарда долларов. Сальдо отрицательное - 1,07 миллиарда долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года экспорт сократился лишь на 0,1 процента, а импорт – на 3,3 процента", - написал он.

При этом Качка отметил, что по сравнению с последним кварталом 2019 года (октябрь-декабрь) экспорт в первом квартале 2020 года сократился на 5,5%, а импорт - на 19,2%.

"Из хороших новостей - отрицательное сальдо существенно сократилось. Плохая новость – уменьшение объемов торговли – это прямой минус для экономики в целом", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 миллиарда долларов.