Госсектор экономики может перейти на безналичную форму расчетов - НБУ

Также Нацбанк и Минцифры планируют развивать инструмент электронного резидентства.

Министерство цифровой трансформации и Национальный банк Украины заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации, предусматривающий работу двух ведомств над переводом в безналичную форму расчетов во всех сферах государственного сектора экономики.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Кроме этого, Минцифры и НБУ планируют запустить для украинцев учебный курс финансовой грамотности на портале "Дія.Цифрова освіта". В частности, курс расскажет о платежных картах, электронных способах платежей, кредитных лимитах и безопасности расчетов в интернете.

Также ведомства планируют развивать инструмент электронного резидентства.

"Меморандум поможет, в том числе, усовершенствовать систему верификации, идентификации граждан и бизнеса, а также упростить имеющиеся для этого механизмы, создать более современные. В частности, это касается е-резидентства. Этот инструмент позволит иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно", - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кроме этого, Минцифры и НБУ вместе будут развивать инструменты, которые позволят расширить практику дистанционного подписания соглашений в финансовой сфере.

Согласно сообщению, стороны подписали меморандум в онлайн-формате, скрепив его электронными цифровыми подписями.

Как сообщал УНИАН, в марте НБУ предложил на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса, перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплат в безналичную форму для недопущения распространения нового заболевания.

Также в марте Минцифры создало рабочую группу, которая будет заниматься разработкой нормативно-правовых актов касательно внедрения виртуальных активов в Украине.