Богатейшие люди планеты из-за коронавируса обеднели на $408 миллиардов

За время коронавирусного кризиса богатейшие люди планеты потеряли все состояния, которые они заработали в течение последних двух с половиной лет.

Вследствие пандемии коронавируса и экономического кризиса, который она вызвала, за 2 месяца топ-100 богатейших людей планеты потеряли 408 миллиардов долларов или около 13% своих суммарных доходов.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на специальное исследование Hurun Research, посвященное коронавирусу.

"За 2 месяца коронавирусного кризиса богатейшие люди планеты потеряли все те состояния, которые они заработали в течение последних 2,5 лет, отмечают в организации. Топ-10 самых богатых людей из-за паники на финансовых рынках, вызванной коронавирусом, потеряли около 125 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего потерял Бернар Арно, владелец контрольного пакета акций LVMH. Из-за коронавируса его состояние уменьшилось на 30 миллиардов долларов - до 77 миллиардов долларов. LVMH владеет правами на использование брендов Louis Vuitton, Celine, Christian Dior и Bulgari.

"Самым богатым человеком планеты остается основатель Amazon Джефф Безос. Из-за коронавируса он потерял "всего" 9 миллиардов долларов", - подчеркивает издание.

В целом перечень долларовых миллиардеров в мире за последние 2 месяца сократился на 20% через коронавирус. Однако нашлись и те, кто во время кризиса увеличил свое состояние.

В частности, Hurun Research сообщает, что 9% миллиардеров из перечня топ-100 самых богатых за время кризиса увеличили свое состояние, а у 5% состояние не изменилось. Количество китайских миллиардеров за это время выросло на 6, американских, наоборот, сократилось - на 2.

Больше всего за время кризиса заработал основатель платформы видеоконференций Zoom Юань Чжэн. Его состояние за 2 месяца увеличились более чем вдвое - с 3,5 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов, в частности из-за роста акций Zoom в 2 раза.