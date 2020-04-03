Бизнес снова продает валюту - Нацбанк купил в резервы $34 миллиона

По информации НБУ, ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос.

Национальный банк Украины вчера, 2 апреля, купил на межбанковском валютном рынке 34 млн долл.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос, а гривня в конце торгового дня укрепилась ниже отметки 27,5 грн за доллар.

Также в НБУ напомнили, что вчера регулятор провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал 11 банкам 241,5 млн долл. для пополнения их касс.

"Курс не фиксируем. Валютных ограничений не планируем. Среди негатива видим и позитив", - добавили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долл.

До этого две недели подряд НБУ продавал по 1 млрд долл. в неделю.

С начала года НБУ продал на межбанке на 1,5 млрд долл. больше валюты, чем купил.