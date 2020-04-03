Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина (опрос)

Почти половина украинцев не имеют финансовых сбережений на период карантина. 13% украинцев имеют сбережения, которых хватит только на несколько недель.

Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина. Об этом сказано в исследовании по результатам опроса общественного мнения, проведенного украинской аналитической компанией Research & Branding Group.

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Только 13% опрошенных имеют сбережения, которых хватит на несколько недель, и у 17% есть средства на один месяц карантина.

Кроме этого, 68% опрошенных не делали товарных запасов на период карантинных ограничений, и только 26% сделали запасы из макаронных изделий, круп и консервов.

Также 36% украинцев выразили уверенность, что карантин существенно ухудшит их материальное положение, и только 19% уверены, что ничего в финансовом плане для них не поменяется.

Опрос был проведен удаленно с 28 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию агентства Info Sapiens, в результате эпидемии коронавируса и объявленного властями карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", всего 4% имевших работу респондентов потеряли ее после введения карантина в Украине. В то же время, 35% опрошенных, которые имели работу, рассказали, что продолжают работать в обычном режиме, 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию.

25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Справка УНИАН. Research & Branding Group – украинская аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынков и рекламной деятельности. Работает на украинском рынке 15 лет.