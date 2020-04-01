Нацбанк перечислит в бюджет почти 43 миллиарда гривень своей прибыли

Это на 2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год.

Совет Национального банка Украины утвердил годовую финансовую отчетность НБУ и распределение прибыли за 2019 год, согласно которому регулятор перечислит в государственный бюджет 42,7 млрд грн.

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Как сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на свой странице в соцсети Facebook, на формирование общих резервов собственного капитала будет направлен 581 млн грн.

По его словам, совет рекомендовал правлению НБУ повысить степень обоснованности решений при проведении операций по регулированию ликвидности и учитывать их влияние на государственные финансы в Украине, а также улучшить коммуникацию и предоставление информации об имеющихся фискальных рисках правительства.

Также Данилишин сообщил, что совет настаивает на законодательном расширении своих полномочий в части консенсусного (общего с правлением) управления капиталом НБУ.

На прошлой неделе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга заявила, что Нацбанк в этом году планирует перечислить в казну 42,7 млрд грн своей прибыли, или на 2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в апреле-мае 2019 года перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн из прибыли за 2018 год.

Государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком в казну не менее 40,7 млрд грн из прибыли за 2019 год.