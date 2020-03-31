Банковская система Украины нарастила прибыль почти вдвое

Доходы банков за этот период выросли на 18%.

Работающие банки Украины за январь-февраль получили 15,877 миллиарда гривень прибыли, что почти вдвое выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 18% - до 46,223 миллиарда гривень, расходы - на 1%, до 20,346 миллиарда гривень.

Данные в разрезе банков пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль за год получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).