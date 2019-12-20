Украинские банки с начала года утроили прибыль

Ключевыми факторами роста прибыли банков в НБУ назвали рост чистых процентных и комиссионных доходов, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи, а также рекордно низкий объем отчислений в резервы.

Платежеспособные банки Украины в январе-ноябре получили 59 миллиардов гривень прибыли, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 23% - до 222 миллиардов гривень, расходы - на 1,6%, до 163 миллиардов гривень.

Ключевыми факторами роста прибыли банков в НБУ назвали рост чистых процентных и комиссионных доходов, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи, а также рекордно низкий объем отчислений в резервы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы Украины по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы страны. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 миллиарда гривень, 2016 год - 159,4 миллиарда гривень, 2015 год – 66,6 миллиарда гривень, 2014 год – 52,7 миллиарда гривень.