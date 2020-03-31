Минсоцполитики ищет возможность пересчитать пенсии уже в апреле - премьер

Также из фонда борьбы с коронавирусом будет финансироваться поддержка людей, потерявших работу во время карантина.

Министерство социальной политики ищет возможность провести индексацию пенсий, ранее запланированную на май, уже в апреле.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время эфира на одном из телеканалов.

"Буквально в эти дни Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам, дальше мы перейдем с принятием этого закона (об изменениях в бюджет - УНИАН) к обещанной выплате дополнительных средств пенсионерам", - сказал премьер.

Также он отметил, что из фонда борьбы с коронавирусом будет финансироваться поддержка людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не могут зарабатывать деньги во время карантина.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсионеры, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень, в апреле получат одноразовую выплату в размере 1 тысячи гривень, а в мае будут проиндексированы пенсии.