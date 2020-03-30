Объем создаваемого фонда борьбы с коронавирусом составит 97 миллиардов гривень

По словам Шмыгаля, Кабмин будет принимать решения по выплатам из этого фонда после согласования бюджетного комитета Верховной Рады.

Общий объем создаваемого Кабинетом министров фонда по борьбе с коронавирусом и его последствиями составит 97,1 млрд грн.

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Об этом во время заседания согласительного совета Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Дополнительное финансирование мы предлагаем реализовать через фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями. Эти средства пойдут на дополнительные выплаты врачам, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, на маски, на костюмы защиты и на тесты, которые позволяют выявить болезнь. Общая сумма фонда по борьбе с коронавирусом составит 97,1 млрд грн», - сказал он.

По словам Шмыгаля, Кабмин будет принимать решения по выплатам из этого фонда после согласования бюджетного комитета Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем внеочередном заседании парламент рассмотрит вопрос о внесении изменений в госбюджет на текущий год.