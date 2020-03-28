Баланс недели: правительство продлило карантин, девальвация гривни приостановилась, падение промпроизводства замедлилось

Правительство на уходящей неделе, учитывая рост числа инфицированных коронавирусом украинцев, ввело более жесткие ограничительные карантинные меры. Чтобы сдержать темпы распространения заболевания в стране, на заседании в среду Кабмин принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней (тогда как ранее этот режим действовал лишь в нескольких регионах) и продлить веденный двумя неделями ранее карантин еще на три недели - до 24 апреля.

Кроме того, Кабмин выделил порядка 40 млн гривен из резервного фонда на мероприятия по преодолению коронавируса в Украине и определил бюджет Стабилизационного фонда на уровне около 200 миллиардов гривен, который должен помочь государству пройти без потрясений кризис.

«Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет в районе 200 миллиардов гривен. Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи в связи с тем, что потеряет работу или будет сидеть без работы. Мы, действительно, сегодня фактически остановили страну, остановили транспорт, межобластное сообщение, остановлена большая часть малого и среднего бизнеса. Государство должно поддержать этих людей и этот бизнес, и ресурс у государства для этого есть», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас находится в лучшей ситуации, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем не менее, это не дает повода расслабляться. Глава правительства заявил о намерении пересмотреть госбюджет-2020 для эффективной организации борьбы с эпидемией.

В частности, Кабинет министров предложил Верховной Раде сократить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Доходы планируется сократить за счет урезания программ развития образования, спорта, поддержки сельхозпроизводителей и национального кинематографа, субсидий и дорожного строительства.

На покрытие возросшего дефицита госбюджета правительство предлагает увеличить заимствования, и в этом вопросе оно полагается на положительное решение Международного валютного фонда, продолжение программы с которым обсуждается уже несколько месяцев.

Шансы получить поддержку нашего ключевого донора весьма велики, однако для этого еще нужно приложить ряд усилий. В ночь на пятницу глава МВФ Кристалина Георгиева выступила с заявлением о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы, отметив, что для ее получения необходимо принять законы о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и о земельной реформе.

На сегодня речь идет о возможном выделении Украине до июля 2020 года 8 миллиардов долларов, тогда как ранее сумма поддержки нашей страны предлагалась на уровне 5,5 миллиарда долларов.

В НБУ ожидают скорого положительного решения МВФ, так как один из необходимых для этого законопроектов по функционированию банковской системы уже зарегистрирован в Верховной Раде.

«Программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка. Находясь под «зонтиком» международных организаций, Украина может с наименьшими потерями пройти этот сложный период», - подчеркнули в НБУ.

Понимая важность привлечения дополнительного финансирования в условиях надвигающегося экономического кризиса и угрозы эпидемии коронавируса в Украине, президент Владимир Зеленский призвал депутатов собраться на внеочередное заседание и проголосовать за важные для экономики законодательные инициативы, в том числе, необходимые для продолжения сотрудничества с Фондом.

Рука помощи малоимущим

Чтобы усилить социальную защиту наиболее уязвимых слоев населения в этот сложный период и простимулировать украинцев соблюдать карантин, на уходящей неделе Кабмин принял решение увеличить размер субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период введенных ограничений. В среднем такая помощь составит 300 гривен и коснется трех миллионов домохозяйств, а реализация этой инициативыпотребует дополнительно 1,1 млрд гривен. Предполагается, что назначение субсидий на следующий период будет происходить автоматически, без обращения граждан в органы соцзащиты.

Еще один из механизмов минимизации расходов украинцев на оплату коммуналки, принятый на уходящей неделе, - удешевление газа для украинцев, который в отличие от предыдущего решения коснется большего числа семей. По информации правительства, цена на газ для населения и теплокоммунэнерго в марте будет ниже на 14 процентов и составит 3,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров. Это стало возможным благодаря тому, что оптовая цена на природный газ, которую правительство и «Нафтогаз» обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года меньше, чем в прошлом месяце. Это и позволило региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13 процентов по сравнению с февралем.

Еще одной важной новостью уходящей недели стал долгожданный пересмотр пенсий. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что получающие менее пяти тысяч гривен пенсионеры в апреле получат одноразовую выплату в размере одной тысячи гривен. Таких «счастливчиков» в стране насчитывается более десяти миллионов.

Министр также пообещала, что в мае правительство проведет индексацию пенсий на 11 процентов, которая коснется семи миллионов человек. На этом аттракцион невиданной щедрости не закончится: в мае правительство намерено ввести доплаты в размере 500 гривен к пенсии для полутора миллионов пенсионеров, достигших 80 лет.

Стабилизация валютного рынка

Уходящая неделя ознаменовалась стабилизацией на валютном рынке страны. Небывалый двухнедельный ажиотаж в украинских банках и обменниках относительно покупки валюты, вызванный паникой украинцев из-за коронавируса и введения жестких ограничительных мер, наконец поутих.

Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, НБУ получил из-за границы партию дефицитной валюты и продал системно 130 миллионов долларов важным банкам, которые прекратили их продажу в связи с логистическими проблемами в условиях остановки авиасообщения с другими странами.

Во-вторых, украинцы продали валюты больше, чем купили, что ощутимо снизило давление на курс гривни. Если в первые недели ажиотажа НБУ приходилось ежедневно продавать из резервов по 100-300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных колебаний, то на уходящей неделе объемы интервенций уменьшились в разы, а во вторник-среду спрос и предложение вообще балансировались без участия регулятора.

В НБУ констатировали, что в настоящее время ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, но при необходимости регулятор готов в дальнейшем поддерживать рынок посредством продажи валюты. По информации регулятора, текущий объем резервов составляет около 25 миллиардов долларов.

«Имеет место тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали», - отметили в Экспертной платформе НБУ.

Очевидно, что позиции гривни укрепились, но ее положение в целом остается шатким. Так, к концу уходящей недели спрос на валюту стал опять превышать предложение и курс подрос. В итоге, в пятницу гривня по официальному курсу упала на 4 копейки - до 28,18 гривни за доллар, на межбанковском валютном рынке – до 28,05/28,10 гривни за доллар, а в обменных пунктах Киева – до 28,60 гривни за доллар.

В понедельник, 30 марта, Нацбанк планирует провести очередной аукцион по продаже банкам наличной валюты объемом до 180 миллионов долларов, что должно добавить спокойствия на рынке.

Замедление падения промпроизводства и рост безработицы

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о результатах работы отечественной промышленности в феврале, которая в последнее время переживает не лучшие времена. Госстат зафиксировал спад промышленного производства до 1,5 процента в годовом выражении – после падения на 5,1 процента в январе.

Стоит отметить, что падение началось еще в прошлом году, и очевидно продолжится далее, так как из-за карантина многие предприятия полностью или частично остановили свою деятельность.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – 15,3%, машиностроении – 13,2%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 13%.

Рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности – на 22,5%, производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 12,7%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 6,6%.

Кроме данных о промышленности, Государственная служба статистики огорчила новостями о росте безработицы в Украине за четвертый квартал прошлого года. Так, уровень безработицы за этот период увеличился до 8,7% с 7,3%, зарегистрированных в третьем квартале 2019 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек.

Очевидно, что и этот негативный тренд в текущем году усугубится, так как из-за глобального карантина в нашу страну вернулись сотни тысяч украинцев – трудовых мигрантов, потерявших работу за рубежом.

Эту тенденцию подтверждает исследование кадрового портала hh.ua/grc, согласно которому, с начала карантина в Украине количество соискателей на рынке труда увеличилось почти на 60 процентов. И пока правительство не может предложить нашим заробитчанам какую-либо трудовую перспективу.

Эксперты единодушны во мнении - приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости как единственного источника доходов для большинства населения, так как Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и ЕС.

Следующая неделя, к сожалению, также не обещает хороших новостей. Губительный карантин для бизнеса продолжится, а количество инфицированных коронавирусом в связи с поступлением в нашу страну партии тестов вырастет в разы. Ведь только за последние два дня уходящей недели число подхвативших опасный вирус выросло вдвое – свыше двух сотен человек.

Возможно, парламент соберется на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных для спасения экономики законов, которые сейчас так необходимы гражданам и бизнесу, чтобы остаться на плаву в эти тяжелые времена.

Александра Данько