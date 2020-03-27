Нацбанк хочет в этом году перечислить в казну почти 43 миллиарда гривень

Это на 2 миллиарда гривень больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год.

Национальный банк Украины планирует в этом году перечислить в казну 42,7 миллиарда гривень своей прибыли, или на 2 миллиарда гривень больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга в НБУ.

По ее словам, правление вчера утвердило годовой отчет НБУ и направило на утверждение совету, что ожидается на следующей неделе.

"Мы планируем перечислить в бюджет 42,7 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда больше, чем было предусмотрено в бюджете 2020 года. Сразу же после утверждения советом Национального банка мы это сделаем в соответствии с графиком, который согласуем с Министерством финансов", - сказала Рожкова.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в апреле-мае 2019 года перечислил в государственный бюджет 64,9 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год.

Государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком в казну не менее 40,7 миллиарда гривень из прибыли за 2019 год.