"Программы поддержки просто исчезнут": нардеп рассказал о кардинальных изменениях в госбюджет-2020

По словам нардепа, могут существенно урезать средства в сфере культуры, образования и науки, спорта и других отраслей.

Из-за введенного карантина для предотвращения активного распространения нового коронавируса COVID-19 Кабинет министров сейчас готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год.

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Как сообщил в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, предлагают существенно урезать средства в сфере культуры, образования и науки, спорта и других отраслей, передает ТСН.

"Происходят кардинальные изменения в бюджете-2020. Ресурсная часть меняется на 86,3 млрд грн в плюс. Доходы госбюджета в проекте – минус 115,9 млрд грн. Расходы на кредитование - 86,3 млрд грн. Фактически можно назвать этот проект скрытым секвестром", – сказал депутат.

Стабилизационный фонд должен быть сформирован в размере 124 млрд грн.

"Он сформируется из следующих направлений: планируется сокращение фонда регионального развития на 7,5 млрд грн, поддержка АПК - минус 4 млрд грн, субвенции местным бюджетам - минус 2 млрд грн, субвенция местным бюджетам на формирование объединенных территориальных общин - минус 2 млрд грн. Озвученные мной программы, по сути, сведены на ноль. Они исчезли из проекта бюджета", - отметил Трухин.