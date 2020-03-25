Гайки закручивают надолго. Как эпидемия коронавируса и экономический кризис изменят Украину

Всего месяц прошел с того дня, как из охваченного эпидемией коронавируса Китая в Новые Санжары на Полтавщине на двухнедельный карантин прибыла группа украинцев. Тогда для многих наших сограждан заморская экзотическая болезнь представляла далекую малопонятную угрозу. Иначе тысячи беспечных сограждан не отправились бы в начале марта по заграницам с тем, чтобы, кому повезло меньше, заразиться там опасным вирусом, а кому больше – разрушить нервную систему героическим возвращением в закрывшуюся от внешнего мира Украину.

В середине марта, почувствовав реальную угрозу эпидемии и понимая необходимость решительных действий, украинская власть отправила на карантин практически всю национальную экономику.

Прекращены все внутренние и международные пассажирские перевозки, в городах миллионниках впервые в истории закрыты метрополитены, приостановили свою деятельностьтысячи предприятий, компаний, многие сотрудников переведены на дистанционную работу или отправлены в неоплачиваемые отпуска. Тысячи частных предпринимателей ушли на вынужденный карантин, прекратив торговать или предоставлять услуги.

В столице и ряде городов общественный транспорт может перевозить только работников стратегических предприятий и секторов и медицинских работников.

Пока полноценно работают только продуктовые магазины и аптеки, причем с текущей недели ужесточена процедура пропуска покупателей в их помещения.

В среду, 25 марта, Кабинет министров продлил первоначально введенный до 3 апреля карантин еще на три недели - до 24 апреля и параллельно с этим ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Последним шагом в борьбе с коронавирусом будет, очевидно, только чрезвычайное положение и комендантский час. Причем и президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявили о готовности прибегнуть к нему в случае необходимости.

Мало кто из сограждан в своей жизни сталкивался с подобными ограничениями своих прав и свобод, даже с учетом длящейся уже шестой год войны с путинской Россией.

Фактически страна за несколько дней стала жить в условиях военного положения, когда врагом выступает невидимый глазу противник. И, следя трагическими последствиями эпидемии коронавируса в Италии и Испании, которые куда ближе к нам, чем Китай, все больше украинцев соглашаются с ограничениями, чтобы подобное не повторилось и в нашей стране.

Однако при обеспечении главного человеческого инстинкта – выживания – не стоит забывать, что такая борьба с болезнью обязательно негативно скажется на экономике Украины. И может изменить её до неузнаваемости, особенно если учесть, что коронавирус сегодня стал спусковым крючком мирового экономического кризиса, грозящего накрыть планету уже в ближайшее время.

Не так страшен вирус, как борьба с ним

При оценке действий украинских властей по борьбе с эпидемией эксперты обращают внимание, что они пошли по примеру правительств богатых стран, которые для сдерживания COVID-19 пошли на жесткие ограничения и практически парализовали экономическую жизнь.

Однако, в отличие от благополучных развитых стран, наше народное хозяйство, частный бизнесвряд ли способны протянуть в подобном режиме длительное время.

На это накладывается падение промышленного производства страны, наблюдавшееся с прошлого года.

В таких условиях остановка работы многих отраслей может вылиться в куда более серьезные проблемы в будущем, ведь после болезненного кризиса придет черед восстанавливать экономику.

Согласно опросу, проведенному Европейской бизнес Ассоциацией, половина украинских компаний уже зафиксировали потери от 20 до 50 процентов своих доходов, в связи с чем, 16 процентовприняли решение сократить своим сотрудникам заработные платы, а 14 процентов были вынуждены сократить штат. Если ограничения и кризис затянутся, то четверть украинских компаний будут вынуждены пойти на снижение зарплат своим работникам.

Бывший глава Минэкономразвития, а ныне - экономический эксперт Тимофей Милованов уже окрестил «самоубийством» массовую остановку предприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, экономика должна работать даже во время кризиса.

«На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, за которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которого платят пенсии и зарплаты бюджетникам», - напомнил экономист.

Милованов отметил, что существует много вариантов работы во время кризиса, а удаленная работа является лишь одним из них.

Среди прочего он предложил в сложные времена уменьшить мощность производства, чтобы на предприятиях было занято меньше рабочих. Это не даст компаниям полностью остановиться, а работники будут получать часть зарплаты и выплачивать налоги. Более того, таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем, которые будут полностью остановлены.

Нельзя не согласиться со здравыми предложениями: бездумно махая шашкой, можно нанести куда более серьезный урон стране. Мы можем получить не только кризис с выполнением бюджета со всеми вытекающими последствиями, но и существенное падение внутреннего спроса, что лишит Украину шансы на быстрое возрождение экономики.

Нефтяная подножка

Положение дел Украины может ухудшить и нефтяная война, которую затеяли Саудовская Аравия и Россия. Она уже привела к существенному падению цен на черное золото и грозит огромными потерями для страны-агрессора.

С одной стороны, низкие цены на нефть и ослабление России - это хорошо для Украины, но не будем забывать, что из-за открытости нашей экономики через определенный промежуток времени падение цен на нефть ударит и по украинской экономике, продолжающейся ориентироваться на экспорт сырьевых товаров и зерновых.

Как считает экономист Виктор Скаршевский, из-за резкого снижения цен на нефть первыми пострадают экспортеры кукурузы, причем цена на этот товар уже начала падать.

«Когда дешевеет нефть, то с определенным лагом дешевеют и другие сырьевые товары, но, прежде всего, дешевеет кукуруза, а она находится на первом месте в украинском экспорте. Почему кукуруза? Она используется для биотоплива, поэтому цены на кукурузу также начали падать. А потом ещё будет падение на металл, руду, зерно», - отметил он.

По словам эксперта, значительное падение цены на нефть не приведет к падению цен на нефтепродукты на украинских АЗС в связи сактивизировавшимся снижением курса национальной валюты.

«Поэтому и бензин у нас не подешевеет в гривнах, ведь уже началась девальвация», - сказал он.

В условиях разворачивающегося мирового экономического кризиса существенные измененияможет претерпеть и структура украинского экспорта и импорта, ведь из-за падения курса гривны иностранные товары и услуги становятся дороже.

Смерть туризма

Одним из главных пострадавших от эпидемии коронавируса стала туристическая отрасль. Украина сейчас, как и весь остальной мир, фактически оградилась от прибытия иностранцев и поставила на паузу внутренние пассажирские перевозки.

Правительство закрыло работу всех аэропортов в стране, кроме «Борисполя», а с 27 марта намерено прекратить любые международные пассажирские перевозки.

Понятно, что без кардинального изменения ситуации сложно говорить о будущем туризма в виде отдельного сектора экономики.

Как отметила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, вспышка коронавируса ставит под огромный вопрос дальнейшее существование отрасли в нынешнем виде.

«Сегодня сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире от вспышки COVID-19, которая влияет как на спрос, так и на предложение. Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях более слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерной эффективности среди основных рынков путешествий», - сказала Олеськив.

И хотя в Украине туризм нельзя назвать главным драйвером экономического роста, однако убытки туроператов и падающий спрос на путешествия могут принести значительные проблемы для других отраслей, вызвав эффект цепной реакции.

Первыми на очереди стоят авиакомпании и обслуживающая инфраструктура в виде аэропортов и перевозчиков.

Так, крупнейший в Украине авиационный перевозчик – авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – оценивает, что в первом квартале прекращение авиационного сообщения для недопущения распространения коронавируса приведет к падению доходов на треть.

«По итогам квартала, по оптимистическим прогнозам, минус 35 процентов от того, что ожидали», - отметили в МАУ.

Подобная судьба ждет и других авиаперевозчиков, а некоторым, судя по всему, грозит прекращение деятельности и банкротство.

Нет сомнений и в том, что существенные потери от снижения потока туристов в нашу страну также понесут представители отельного и ресторанного бизнеса, напрямую связанные с туризмом.

Откладываем мечты, затягиваем пояса

До кризиса у власти были большие планы на 2020 год. Один из главных, помимо запуска земельной реформы, – возобновить массовую приватизацию госпредприятий. Всего от продажи госактивов планировалось получить 12 млрд грн – по шесть миллиардов от малой и большой приватизации. Однако, учитывая драматические обстоятельства, этим надеждам не суждено сбыться.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, нынешняя экономическая турбулентность заставит потенциальных инвесторов отказаться от покупки крупных украинских госкомпаний.

«Что касается тех больших предприятий, которые планировалось выставлять в этом году, то тут я соглашусь с картинкой (на которой нарисован ноль – УНИАН). Вряд ли кто-то сейчас свою драгоценную наличку на счетах будет вкладывать во что-то, разве что по настолько низкой цене, что даже для нас, больших приверженцев приватизации, это будет выглядеть не очень разумным и ответственным решением», - сказал он.

При этом, продажа небольших объектов, так называемой малой приватизации, может принести в госбюджет какие-то поступления.

«Я думаю, что нуля совсем не будет, потому что мы уже что-то успели продать, в частности, через «Прозорро.Продажи» как объекты малой приватизации. Если все-таки мы будем иметь программу с МВФ, рынок земли, то, возможно, мы успеем сделать какие-то продажи земель, потому что земля даже для таких времен, как сейчас, является долгосрочным активом, который может оказаться интересным. Но маловероятно, что в этом году нам удастся что-то существенное получить», - сказал Вышлинский.

Экономисты прогнозируют, что по базовому прогнозу эпидемия коронавируса и экономический кризис приведут к сокращению экономики Украины на 4 процента, а при пессимистическом сценарии падение может составить 9 процентов.

Время новых возможностей

В ближайшие месяцы отечественную экономику ожидают тяжелые времена. Но никто не отменяет старую истину, что именно во времена кризиса открываются новые возможности, которые в условиях «мирного времени» остаются недоступными.

Украинские эксперты советуют властям для поддержания национального бизнеса снизить налоговую нагрузку, отказаться от идеи «доить умирающую корову» и активно стимулировать импортозамещение.

«Сейчас и девальвация подоспела, она помогает это сделать, потому что импорт подорожает. Надо пересмотреть закон о госзакупках, чтобы украинские товары и услуги покупали. Это сотни миллиардов гривен ежегодно. Экспортно-кредитное агентство таки запустить, чтобы стимулировать экспорт», - сказал эксперт Виктор Скаршевский.

Пришедший кризис открывает существенные возможности для представителей сферы услуг, которые оказываются в онлайн-режиме, и компаний, осуществляющих индивидуальную поставку товаров потребителям.

Но все отрасли экономики не перенесешь в интернет, потому наше государство по примеру других стран вынуждено будет пойти на существенное смягчение налоговой нагрузки на бизнес.

К слову, на прошлой неделе Верховная Рада уже приняла первый подобный пакет помощи. Он среди прочего временно освободил физических лиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса. Для предприятий отменили налог на коммерческую недвижимость и землю.

Пока что, как это часто бывает, расходы переложили на местные бюджеты, в которые в основном и шли указанные налоги. Однако законодатели уже анонсировали подготовку второго пакета законопроектов с куда более существенными преференциями для бизнеса.

Помимо этого, премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил о создании стабилизационного фонда размером до 200 млрд гривень, которые будут направляться на ликвидацию последствий кризиса и борьбы с коронавирусом. При правительстве создали «мозговой центр» из аналитиков, которые будут давать рецепты на экономические вызовы.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский в авральном режиме ведет переговоры с ключевым кредитором - Международным валютным фондом по поводу скорейшего согласования новой программы сотрудничества с Украиной. Более того, глава государства хочет, чтобы размер поддержки, ранее оцененный в 5,5 млрд долларов, был увеличен вдвое.

В сегодняшней ситуации неопределенности четко понятно, что ближайшие недели, а, может, и месяцы украинская экономика будет находиться на карантине, потому бизнес начнет искать лазейки, чтобы хоть как-то выживать в этих условиях.

Остается надеяться, что власть использует ситуацию вокруг борьбы с коронавирусом не только для закручивания гаек, но и для верных эффективных действий для минимизации последствий кризиса и быстрого возрождения экономики по его завершению.

Дмитрий Шварц