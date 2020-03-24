Доллар по 30-35 гривень: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусом

ВВП Украины в 2020 году сократится на 4-9% в зависимости от продолжительности карантина, прогнозируют эксперты.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что в зависимости от продолжительности карантина в рамках противодействия коронавирусу валовой внутренний продукт Украины по итогам 2020 года сократится в пределах 4-9%.

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Об этом во время видеоконференции заявил генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

По его словам, Dragon Capital при подготовке базового варианта прогноза учитывал, что мировая экономика сократится на 1-2%, тогда как пик заражений коронавирусной инфекцией в Украине придется на середину мая.

«Мы ожидаем в базовом сценарии, при котором карантин закончится через два месяца максимум, падение экономики на 4% и девальвацию курса до 30 грн за доллар на конец года, а средний курс - 29 грн», - сказал Фиала.

По его словам, негативный сценарий предполагает, что пик заражений придется на лето, и в этом случае прогнозируется, что падение ВВП составит 9%, а курс доллара – 35 грн.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, максимального показателя за последние 7 лет.