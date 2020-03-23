«Райффайзен Банк Аваль» закроет свыше 70 отделений из-за коронавируса

Это временное закрытие относится прежде всего к городам, где достаточно много отделений банка.

Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» завтра, 24 марта, временно закроет 71 отделение по всей стране в связи с введенным властями карантином в рамках мер, направленных на противодействие распространению в Украине коронавируса.

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Об этом сообщил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук в ходе видеоконференции.

«Мы с завтрашнего дня временно приостановим работу 71 отделения «Райффайзен Банк Аваль», мы приняли решение не приостанавливать работу во всех городах, населенных пунктах и селах, где есть одно отделение... Временно это закрытие коснется прежде всего городов, где достаточно много отделений", - сказал Писарук.

В то же время, по его словам, рассматривается возможность сокращения графика работы ряда отделений до трех дней в неделю.

"Но в городах свыше 30 тысяч населения мы будем продолжать работать все пять дней с 10 до 16 с перерывом на обед и уборку помещений", - подчеркнул Писарук, отметив, что банк делает все возможное для обеспечения бесперебойного оказания услуг своим клиентам.

Он также сообщил, что благодаря переходу части сотрудников на дистанционный формат работы, банку удалось снизить количество сотрудников практически во всех отделениях до 50%.

Банкир также подчеркнул, что в нынешних условиях пересмотр бюджета и бизнес-планов является неактуальным, так как в приоритете стоят обслуживание клиентов и безопасность сотрудников.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 280 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.