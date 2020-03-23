Украина хочет получить от МВФ до $10 миллиардов - СМИ

Накануне в МВФ заявили, что для борьбы с коронавирусом страны смогут воспользоваться дополнительными инструментами поддержки.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса.

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Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собеседника в НБУ.

Накануне в МВФ заявили, что для борьбы с коронавирусом страны смогут воспользоваться дополнительными инструментами поддержки.

Речь идет о механизме ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и инструменте быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Отметим, что одним из первых помощь в размере 5,4 млрд долл. от фонда получит Ирак.

Однако, по информации ЭП, Украина рассматривает другой вариант - увеличение финансирования в рамках программы EFF примерно в 10 млрд долларов.

"ЕFF - понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на 5,5 млрд дол. Можно увеличить объем этой программы, и отдать полностью или частично правительству, первый, увеличенный с 0,6 до 2-2,5 млрд долларов транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом ", - сообщил собеседник ЭП в НБУ.

Сейчас определения бюджетных параметров дальнейшего сотрудничества - основная из задач Министерства финансов, напоминает он.

Важно, чтобы Минфин просчитал потребности бюджета в ресурсе. Правда, речь идет не только о бюджете, Нацбанку средства также нужны на поддержание достаточного уровня золотовалютных резервов.

"Большая часть этого финансирования пойдет на покрытие дефицита госбюджета и на пополнение золотовалютных резервов", - отметил глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева обсудили увеличение суммы поддержки Украины из-за распространения коронавируса, а также расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.