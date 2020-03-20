В Украине с 1 мая поднимут пенсии: детали

Пенсии будут проиндексированы с 1 мая, с 1 апреля некоторые пенсионеры получат одноразовые выплаты – министр социальной политики.

Индексация пенсий будет проведена с 1 мая, а с 1 апреля пенсионеры, получающие пенсии менее 5 тысяч гривень, получат одноразовую доплату в размере одной тысячи гривен.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

«Относительно пенсий. Сейчас к нам обращается очень много пенсионеров, потому что прозвучали и решения президента, и уже мы заявили об этом. С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по тысяче гривен тем пенсионерам, чья пенсия не достигает 5 тысяч гривень», - сказала Лазебная.

Министр также отметила, что кроме таких пенсионеров еще есть лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства и социальные пенсионеры. Они также, по словам министра, получат эту одноразовую доплату.

По словам министра, в период карантина государство окажет помощь пенсионерам в покупке самого необходимого для того, чтобы минимизировать их контакты с окружающими. Пенсионерам необходимо находиться дома и беречь себя.

«У нас есть социальные работники, их по стране 40 тысяч. Они мобилизованы, они проинструктированы, они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы, они помогают оплачивать коммунальные услуги. Поэтому мы всю эту систему контролируем», - отметила Лазебная.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров проанализирует возможности государственного бюджета на 2020 год и вынесет этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады, чтобы обеспечить индексацию пенсий в пользу 11 миллионов пенсионеров.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату с 1 апреля одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн пенсионерам, у кого пенсия меньше 5 тыс. грн.