Минфин отменил еженедельный аукцион гособлигаций

Решение принято в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа в предстоящий вторник, 10 марта.

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Как сообщается на сайте Минфина, решение принято в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

Отмечается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам недели сократился на 2,4 миллиарда гривень, или на 2%, - до 124,2 миллиарда гривень. До этого нерезиденты две недели воздерживались от покупки украинских ОВГЗ, сохраняя долю вложений на уровне около 127 миллиардов гривень. В результате доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 15,4%.

Поведение инвесторов обусловлено нарастающей паникой на финансовых рынках мира в связи с разразившейся эпидемией коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы уже в 85 странах мира, а количество умерших достигло 3383 человек. В Украине пока официально зафиксирован только один случай заболевания.