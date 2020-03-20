В бюджете минимум 5 миллиардов гривень для борьбы с коронавирусом - Счетная палата

Для таких случаев есть резервный фонд, а также можно использовать стабилизационную дотацию для местных бюджетов.

В государственном бюджете Украины есть минимум 5 миллиардов гривень, которые можно перенаправить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на оперативный анализ госбюджета на 2020 год.

Как пояснили в ведомстве, для таких случаев в госбюджете есть резервный фонд, из которого на сегодня не распределены 1,4 миллиарда гривень, а также можно использовать стабилизационную дотацию для местных бюджетов в объеме 200 миллионов гривень и средства, предусмотренные пока не созданному Бюро финансовых расследований в объеме 300 миллионов гривень.

Также есть средства на статистические наблюдения в объеме 1,2 миллиарда гривень и сэкономленные средства по выплате некоторых видов пособий населению 1,1 миллиарда гривень.

Помимо этого, в Счетной палате назвали ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно сократить в пользу медицины. В тому числе средства для комплексной реформы госуправления на 600 миллионов гривень, управления госдолгом на 11 миллионов гривень, функционирование торговых представительств за рубежом на 25,6 миллиона гривень, поддержку развития лидерства в Украине на 13,5 миллиона гривень.

Также в Счетной палате считают, что сегодня каждый народный депутат должен ответственно относиться к ситуации и поддерживать перенаправление средств субвенции социально-экономического развития на первоочередные нужды регионов, в частности, приобретение медицинского оборудования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также планирует перенаправить на борьбу с возможной эпидемией средства, предусмотренные на инвестиционные проекты в Государственном фонде регионального развития.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутых договоренностях с представителями крупного бизнеса о создании отдельного фонда объемом около двенадцати миллиардов гривень для поддержки медицинской сферы в борьбе с коронавирусом.