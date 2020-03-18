Кабмин создает стабфонд для борьбы с последствиями коронавируса
Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
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Об этом во время вступительной речи на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда для государства… Сегодня это (коронавирус – УНИАН) главный вызов, на который мы должны дать достойный ответ», - сказал он.
Также премьер добавил, что правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.