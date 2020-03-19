Глава Нацбанка ожидает результатов переговоров с МВФ в ближайшие недели

5 марта в МВФ заявили, что фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

Украина в ближайшие недели ожидает результата консультаций с Международным валютным фондом относительно возможного получения нашей страной финансирования в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте такжеЭкономика коронавируса: как страны мира спасаются от кризиса в условиях пандемии

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия.

По его словам, Нацбанк поддерживает прямой контакт с Европейским центральным банком и с Международным валютным фондом относительно новой программы расширенного финансирования.

«Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем дохода и развивающихся экономик, которые страдают от эффекта эпидемии коронавируса. Результаты переговоров будут в ближайшие недели», - заявил глава НБУ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, так как наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

10 млрд долл. из этой суммы будут доступны с нулевой процентной ставкой для самых бедных стран-участниц посредством механизма быстрого кредитования.