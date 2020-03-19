Нацбанк с сегодняшнего дня будет проводить тендеры по рефинансированию еженедельно

Ставка по этим инструментам, как и ранее, будет устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка.

Национальный банк Украины с 19 марта меняет график проведения операций по регулированию ликвидности банков и будет проводить тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования еженедельно по пятницам.

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Как сообщается на сайте НБУ, также меняется срочность этих инструментов: двухнедельные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования сроком до 14 дней будут выдаваться на срок до одного месяца.

Ставка по этим инструментам, как и ранее, будет устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка.

По оценкам НБУ, эти меры усилят устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержат его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования внедряет долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, которое поддержит гривневое банковское кредитование и станет дополнительной гарантией поддержки достаточной ликвидности в системе.