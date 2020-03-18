В России продолжает падать рубль: курс евро подскочил до максимума за 4 года

Снижение российской валюты продолжается вслед за падением цен на нефть марки Brent ниже уровня $28 за баррель

В России курс евро впервые с февраля 2016 года вырос на 3,74%, до ₽86 по состоянию на 13:21 по Киеву, следует из данных торгов на Московской бирже. Максимальное значение в течение дня составило ₽86,05. Курс доллара растет на 3,81%, до ₽78,32.

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По состоянию на 14.50, курс евро вырос на 5,55%, до ₽87,5. Курс доллара поднялся на 5,73%, до ₽79,77.

Рубль оказался под тройным давлением, рассказал аналитик «Фридом Финанса» Валерий Емельянов. Иностранные фонды сейчас вынуждены выходить из российского рынка в связи с общим оттоком средств клиентов из всех рискованных позиций, в особенности с развивающихся рынков. Негативно на курс валюты также влияет ситуация с ценами на нефть и неопределенность с развитием эпидемии внутри России, передает РБК.

Российская валюта продолжает падать, усиливая инфляционные риски, и пока внешний фон предполагает лишь дальнейшее ухудшение ситуации, полагают аналитики «Велес Капитала». В условиях распространения коронавируса в мире Банку России, возможно, придется пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики.

Эксперты «Фридом Финанса» не исключают, что в ближайшие сессии курс доллара сможет приблизиться к уровню ₽80, а в отдельные дни курс американской валюты может подниматься и еще выше. Такая ситуация возможна уже сегодня: рынок фьючерсов на американские фондовые индексы вновь показывает уход за лимиты по волатильности, так что на рынке возможны резкие колебания.

В случае подъема американских фондовых индексов и повышения цен на нефть курс доллара может вернуться в зону ₽72–75, прогнозирует Валерий Емельянов.