Валютная паника: доллар в обменниках почти 28 гривень, евро подобрался к 31 грн

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,90 грн. Стоимость евро также выросла - до 30,90 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 27,90 гривень за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также выросла - до 30,90 гривен.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 гривень за доллар, евро – 29,5 гривень за евро.

В Национальном банке Украины уже заявили о нехватке наличной валюты в кассах банков из-за повышенного спроса населения на наличную валюту и задержек в доставке валюты в страну вследствие карантинных мер.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 16 марта, продал на межбанковском валютном рынке 238 млн долл. США. На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.