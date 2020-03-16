Гривня просела к доллару еще на 27 копеек

Нацвалюта на межбанке к полудню просела к доллару на 27 копеек - до 26,45/26,49 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 26,45/26,49 грн/долл., что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеКоронавирус ударил по гривне: что будет и как жить дальше

По информации дилера коммерческого банка, котировки гривни к евро установились на уровне 29,60/29,65 грн/евро, что на 54 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации собеседника агентства, спрос на валюту по-прежнему превышает предложение.

Сегодня, 16 марта, Национальный банк объявил аукцион по продаже валюты объемом до 200 млн долл., но результаты торгов пока не обнародованы.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк продал на межбанке 270 млн долл., в среду, 11 марта - около 350 млн долл., в четверг, 12 марта - более 220 млн долл., в пятницу, 13 марта - почти 150 млн долл.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после снижения в пятницу, 13 марта, на утро понедельника, 16 марта, выросла до 26,90 гривен за доллар.

По информации НБУ, повышенный спрос на валюту на рынке формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,09 грн/долл., к евро - на уровне 28,99 грн/евро.