ВТО из-за коронавируса отменила заседания до конца апреля

Доступ в здание и помещения организации будет ограничен с 16 марта.

На фоне распространения вируса COVID-19 Всемирная торговая организация (ВТО) отменила до конца апреля все рабочие заседания.

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Сотрудники штаб-квартиры ВТО в Женеве переведены до конца марта на удаленную работу, передает kommersant.

Доступ в здание и помещения организации будет ограничен с 16 марта. Ранее проведение рабочих встреч ВТО было приостановлено с 11 по 22 марта.

По последним данным, в Швейцарии подтверждены более 1,5 тыс. случаев заражения, умерли 13 больных. До конца апреля в стране запрещены массовые мероприятия, закрыты лыжные курорты, бассейны и музеи. Рестораны, бары не имеют права принимать одновременно более 50 человек.