Спасение гривни: Нацбанк намерен продать до $200 миллионов

Во вторник Нацбанк продал 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг – более 220 миллионов долларов.

Национальный банк Украины сегодня, 13 марта, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 200 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12-30, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг – более 220 миллионов долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, торги на межбанковском валютном рынке пока не начались.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на текущей неделе наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.