Доллар в обменниках подобрался к 27 грн, евро уже стоит 30 гривень

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 25,80 гривень за доллар, евро – 29 гривень за евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга выросла до 26,70 гривень за доллар, в некоторых обменниках уже 27 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках выросла до 30 гривень.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 25,80 гривень за доллар, евро – 29 гривень за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.

По оценкам НБУ, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то время как влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей остается нейтральным.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл., а в четверг объявил аукцион по продаже валюты объемом до 200 млн долл.