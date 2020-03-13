В украинских банках в феврале стало больше депозитов

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,4%, по валютным – сократились на 1%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,5% - до 659,9 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 1%, до 17,9 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 3%, валютных – на 3,6%.

В то же время остатки по гривневым кредитам выросли на 0,4% за февраль, но сократились на 1,6% с начала года - до 598,9 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1% за февраль и на 2,3% с начала года - до 14,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 миллиарда гривень, валютных – на 28,5%, до 17,2 миллиарда долларов.