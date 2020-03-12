Российский рубль снова упал до четырехлетнего минимума, Мосбиржа в большом минусе

Курс доллара впервые с марта 2016 года превысил 74 рубля после объявления пандемии коронавируса.

В России курс доллара укрепился на 1,5%, до ₽74,04 по состоянию на 09:05 по Киеву, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,73%, до ₽83,58.

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Индекс Московской биржи впервые с января 2019 года упал на 4,5% до 2380,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС снижается на 6,74% — до 1012,93 пункта, пишет РБК.

«Утреннее падение нефтяных котировок может привести к дальнейшему ослаблению курса рубля в начале торгов», — сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари». Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет ₽73-74,4, для европейской валюты — ₽82,2-83,8.

Инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения, что способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища, рассказали в Промсвязьбанке РФ.

В Промсвязьбанке ожидают сохранения давления на российскую валюту из-за возобновления снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран. Это будет способствовать продажам в рубле. В случае ухудшения настроений на мировых рынках, американская валюта может сделать еще один существенный шаг в сторону верхней границы диапазона ₽70–75, заявил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.