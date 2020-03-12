Цены на нефть резко падают после запрета Трампа на поездки из Европы в США

Нефть марки Brent упала на 4,36% до $34,23 за баррель.

Цены на нефть снова падают в четверг вместе с другими рынками после запрета Дональдом Трампом поездок из Европы в США в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса пандемией.

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Волнения на рынке усугубляются угрозой волны дешевой нефти из Саудовской Аравии, которая обещала поднять добычу нефти до рекордно высокого уровня в ходе ценового противостояния с Россией, пишет Рейтер.

Нефть марки Brent упала на 4,36% до $34,23 за баррель к 8:15 по Киеву, а WTI - на 4,28% до $31,57 за баррель.

Рынок акций также упал после того, как Трамп сообщил, что США приостановят все поездки из Европы в США в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Запрет на поездки, который исключает Великобританию, “чрезвычайно сильно ударит по американским авиакомпаниям”, сообщила отраслевая ассоциация США.