За год средняя пенсия в Украине выросла на 16,5%

Пенсионный фонд в 2019 году выплатил пенсий на 413 млрд гривень.

Органы Пенсионного фонда Украины в 2019 году обеспечили пенсионные выплаты для 11,3 млн граждан на общую сумму 413 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со ссылкой на главу правления Евгения Капинуса, который подвел итоги работы фонда в 2019 году.

В сообщении отмечается, что ПФУ также осуществил выплату жилищных субсидий для 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.

Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн, или на 16,5%, больше аналогичного показателя на 1 января 2019 года, когда средняя пенсия составляла 2 645,66 грн.

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2019 году составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6%, больше показателя прошлого года.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.

«В 2019 году мы активно работали над тем, чтобы максимально упростить условия получения услуг посетителями. Создан ряд онлайн сервисов, которыми можно воспользоваться через веб-портал электронных услуг Фонда. В этом году продолжаем работу по обеспечению ведения учета трудовых отношений в электронной форме, созданию системы автоматического назначения пенсий по возрасту», - цитирует пресс-служба Капинуса.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.