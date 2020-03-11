Российский рубль падает из-за дешевой нефти

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 12 марта, понижен почти на 55 копеек до 71,4720 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 84 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 81,0207 рубля.

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Напомним, что на старте сегодняшних торгов на Московской бирже российская нацвалюта продолжала слабеть к доллару США и евро, но не так сильно, как вчера, пишет Росбалт.

К настоящему времени динамика не претерпела изменений, однако темпы удешевления рубля замедлились. Так, по состоянию на полдень курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 13 копеек к предыдущему закрытию до 71,5325 рубля. Курс единой европейской валюты к этому времени поднялся на 34 копейки до 80,84 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Напомним, 9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть.

На этом фоне на международном валютном рынке началась паника — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. К вечеру понедельника потери удалось частично отыграть. По итогам торгов 10 марта доллар и евро подорожали лишь на 5-5,5%, так что не случилось и повторения «черного вторника» 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей.