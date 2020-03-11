Началось: Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

По словам эстонского министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу.

В Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

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Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал он, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

По словам эстонского министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

По его словам, западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

"Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - пояснил министр финансов.