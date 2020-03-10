В украинскую IT-индустрию инвестировали рекордные $544 миллиона

77% инвестиций получили три украинские IT-компании: Grammarly, GitLab, People.ai.

Инвесторы вложили в украинский IT-сектор экономики рекордные 544 миллиона долларов по итогам прошлого года, что на 199 миллионов долларов больше показателя 2018, сообщил в своем отчете украинский инвестиционный фонд AVentures Capital.

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Получателями 77% инвестированных средств стали 3 компании: Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает писать тексты на английском языке), GitLab (компания, предоставляющая систему управления пространством для размещения разного рода данных) и People.ai (платформа на основе искусственного интеллекта для управления отделом продаж).

Согласно отчету, главными инвесторами в украинскую IT-отрасль по итогам 2019 года стали международные инвестиционные фонды: Goldman Sachs, Soros Fund Management, Almaz Capital и другие.

По сравнению с 2018 годом сократилось число сделок на ранних этапах инвестирования в стартапы – с 49 в 2018 году до 46 в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля правительство ввело квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях, которые, по оценке Кабмина, должны привлечь больше иностранных специалистов в Украину.

В январе народные депутаты из фракций "Слуга народа" и "Голос" разработали и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "Маски-шоу стоп-3", направленный на защиту предприятий IT-отрасли от возможного незаконного давления со стороны силовых структур.

Справка УНИАН. AVentures Capital - украинский инвестиционный фонд, вкладывающий деньги в IT-стартапы, а также предоставляющий им консультации.