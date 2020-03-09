Аналитик оценил, как может повлиять на экономику Украины обвал цен на нефть

По его словам, сейчас для торгового баланса Украины, которая импортирует нефть и нефтепродукты, нынешняя ситуация на рынке выгодна. Но вслед за нефтью обычно дешевеет также другое сырье.

Резкое падение мировых цен на нефть может повлечь удешевление важных составляющих украинского экспорта, в частности, аграрной продукции и металлов, а это уменьшит приток валюты в страну.

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Такое мнение высказал "Апострофу" руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, сейчас для торгового баланса Украины, которая импортирует нефть и нефтепродукты, нынешняя ситуация на рынке выгодна. Но вслед за нефтью обычно дешевеет также другое сырье.

"За нефтью могут потянуться другие сырьевые рынки, цены на аграрные товары сильно зависят от цен на нефть", - подчеркнул Паращий.

Если подешевеет аграрная продукция и, например, металлы, которые являются важными составляющими украинского экспорта, в страну будет меньше поступать валюты, давление на гривню усилится.

Аналитик утверждает, что Украина также сильно зависит от финансовых рынков, а поэтому эффект от нынешней ситуации может быть неоднозначный. "Многое будет зависеть от того, как станет действовать наше правительство, в котором пока даже нет экономического блока. И пока для нашей страны все выглядит очень неоднозначно", - заявил Александр Паращий.