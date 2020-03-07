Баланс недели: Рада сменила Кабмин, коронавирус добрался до Украины, а Запорожью пообещали мост за 12 миллиардов гривен

Первая неделя календарной весны вместе с новой волной тепла и дождей принесла понимание того, что в жизни нашей страны начался новый этап.

Распространяющаяся по планете эпидемия коронавируса добралась и до Украины. Министерство охраны здоровья объявило о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией. В Черновицкой области ее выявили у мужчины, который путешествовал по странам с активной фазой распространения вируса. По состоянию на пятницу, украинские органы здравоохранения по подозрению на заражение коронавирусом проверяли девять человек.

Эпидемия коронавируса уже обвалила мировые фондовые биржи и начинает активно влиять как на экономику мира и отдельных стран, так и на образ жизни миллиардов людей. К сожалению, свой удар эпидемия нанесет и по Украине.

Однако сейчас, на ранней стадии, трудно увидеть всю картину возможных последствий этой беды. Заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что в нашей стране в ближайшее время будет введен запрет на массовые мероприятия и начнут закрываться школы.

Отправленный на уходящей неделе в отставку министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уже после своего увольнения признал, что эпидемия коронавируса может привести к национальному экономическому кризису. Чтобы не допустить этого, украинские власти, по словам экс-министра, должны подготовить четкую стратегию реагирования, в частности, в монетарной и фискальной политике, и принять защитные действия в международной торговле.

До увольнения Милованов говорил о том, что торможение из-за коронавируса экономики Китая, в частности, производства и экспорта товаров, дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках.

Отечественные эксперты считают, что спровоцированный коронавирусом мировой экономический кризис приведет к падению спроса на продукцию отечественной металлургической отрасли. Но негативный эффект для торгового баланса от потерь экспорта горно-металлургического комплекса будет компенсироваться снижением цен на нефть.

В ближайшие дни станет более понятной картина возможного ущерба для различных секторов экономики и видов бизнеса. Очевидные первые жертвы – туристический и авиационный бизнес, связанные с массовыми мероприятиями шоу- и спортивный бизнес. Президент Владимир Зеленский уже призвал соотечественников меньше ездить за границу, отдав предпочтение поездкам по своей стране.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в пятницу объявила о возможности бесплатно изменить дату вылета по ряду направлений, где наблюдается вспышка китайского коронавируса COVID-19. Пассажиры с вылетами в марте-апреле могут бесплатно внести изменения в бронирование в пределах срока действия билета при наличии мест в оригинальном классе бронирования.

Международный валютный фонд на уходящей неделе объявил о намерении выделить около 50 миллиардов долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии. Посмотрим, войдет ли в этот список Украина.

Смена правительства

Большие потрясения на уходящей неделе пережила исполнительная власть Украины. Неожиданно для многих президент Зеленский инициировал отставку правительства самого молодого за время независимости страны премьер-министра Алексея Гончарука, которая была одобрена парламентом на внеочередном заседании 4 марта.

Кабинет молодых реформаторов Гончарука, составленный из людей, большинство которых ранее не занимали руководящие должности в структурах власти, сумел проработать лишь шесть месяцев.

Выступая в парламенте, Зеленский отметил, что правительство Гончарука имеет определенные достижения в своей работе. В частности, это - снижение инфляции и учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, старт масштабной приватизации государственных предприятий, а также запуск программ доступного кредитования для малого и среднего бизнеса.

«Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. И это правда. Но не воровать - мало. Это правительство новых лиц, но лиц - мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать - мало. Нужно действительно очень много работать», - сказал президент с парламентской трибуны.

Сразу после отставки правительства парламент проголосовал за назначение экс-губернатора Ивано-Франковской области, который недавно стал вице-премьер-министром по вопросам общин и территорий, Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.

Представляя эту кандидатуру, президент выразил надежду, что в Украине «наконец, появится правительство для людей».

Кстати, процесс формирования «правительства для людей» проходил несколько хаотично, таким образом, что часть пропрезидентского парламентского большинства до последнего момента не знала имен кандидатов на получение министерских портфелей. При этом СМИ сообщали о том или ином «отказнике», который, решив не рисковать репутацией и здоровьем, не отважился на работу в правительстве в такой сложный момент.

В результате, в Кабмине свои должности сохранили несколько чиновников из экономического блока: министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Новыми лицами Кабинета Шмыгаля стали: министр финансов Игорь Уманский и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Вакантными все еще остались несколько министерских портфелей, в частности, министра экономического развития, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра аграрной политики.

Бывший министр экономразвития Милованов несколько туманно объяснил причины своего отказа работать в новом Кабинете - «изменением подходов к развитию экономики».

«Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику. Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным)», - написал он в Facebook.

Глава правительства Шмыгаль сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова разделят на Министерство экономики и Минагропром. А с учетом падения промышленного производства, также будет создано отдельное министерство по развитию национальной промышленности.

Премьер-министр также пообещал в ближайшее время рассмотреть возможность пересмотра закона о госбюджете на 2020 год для увеличения социальных выплат.

Пока остается загадкой, как можно совместить тенденцию сокращения доходов бюджета с планами увеличить социальные выплаты, и каким будет рецепт роста в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса?

Нерезиденты отворачиваются от ОВГЗ, а турки построят мост в Запорожье

На уходящей недели Национальный банк сообщил о сокращении потока инвестиций нерезидентов в украинские ОВГЗ, который стал ключевым фактором прошлогоднего укрепления гривни.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам недели сократился на 2,4 миллиарда гривен, или на 2 процента, - до 124,2 миллиарда гривен. В результате чего, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 15,4 процента.

Банковские аналитики говорят, что охлаждение интереса иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ несет дополнительные риски для успешного выполнения плана по финансированию бюджетного дефицита.

НБУ на пятницу, 6 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,74 грн/долл. А также сообщил, что украинцы в феврале снова продали в банках больше валюты, чем купили.

Из других важных новостей уходящей недели можно выделить подписание Государственным агентством автомобильных дорог Украины договора с турецкой компанией Onur, которая возьмется за достройку моста через Днепр в Запорожье за 12 миллиардов гривен. Этот важный для южных регионов страны проект обещают завершить за два года.

Вторая неделя марта обещает быть не менее насыщенной. Правительство под руководством Шмыгаля будет делать первые шаги по управлению экономической, социальной и гуманитарной жизнью страны, противодействию эпидемии коронавируса. Очевидно, продолжиться поиск кандидатур на заполнение министерских вакансий. А Госстат опубликует данные об уровне инфляции в феврале.

Анна Бредихина