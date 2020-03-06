НБУ не согласовывал продажу "дочки" российского госбанка

Новый акционер может быть лишен права голоса и оштрафован, а банк может быть признан неплатежеспособным.

Национальный банк Украины не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в «Проминвестбанке», поэтому не согласовывал смену акционера финучреждения.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор предупредил Министерство юстиции и организатора торгов по продаже акций «Проминвестбанка», которые состоялись 4 марта, о рисках приобретения существенного участия в банке без согласования.

В частности, новый акционер может быть лишен права голоса и оштрафован, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной. Это, в свою очередь, может стать основанием для признания банка проблемным, а в случае не устранения нарушений - неплатежеспособным.

Отмечается, что на сегодня Нацбанк идентифицировал владельцев всех 75 банков, а владельцы существенного участия в этих финучреждениях получили соответствующее согласование.

В НБУ подчеркнули, что регулятор не вмешивается в процесс купли-продажи акций банков и процесс исполнения судебных решений, однако есть инструменты для соблюдения требований о получении предварительного согласования при переходе права собственности на акции банка.

В частности, одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи условия, по которому фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора.

Как сообщал УНИАН, исполнительная служба продала контрольный пакет из 99,7726% акций «Проминвестбанка» в рамках исполнительного производства за 268,709 млн грн.

«Проминвестбанк» находился в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.