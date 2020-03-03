Платежный баланс Украины за январь сведен с профицитом почти $1 миллиард

Профицит текущего счета за месяц составил 590 млн долл.

Платежный баланс Украины за январь 2020 года сведен с профицитом в размере 906 млн долл. против 68 млн долл. дефицита годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за месяц составил 590 млн долл., приток по финансовому счету – 315 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 млрд долл., что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.