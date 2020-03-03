В Украине за год взыскали с должников почти 7 миллиардов гривень алиментов

Это на 2,1 млрд грн больше, чем за 2018 год.

Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд грн алиментов.

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Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины на странице в Facebook.

“6,7 млрд грн – сумма, которую взыскали органы ГИС в пользу детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд грн больше, чем за 2018 год”, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Министерство юстиции взыскало около 4,6 млрд грн задолженности по алиментам, что в два раза превышает сумму задолженности, которую удалось взыскать за 2017 год.