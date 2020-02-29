Баланс недели: коронавирус провоцирует мировой финансовый кризис, Зеленский обещает шахтерам погасить долги, а правительство представило план поддержки ключевых отраслей

Последняя неделя зимы принесла планете Земля плохие новости: стремительное распространение китайского коронавируса, захватывающего новые страны и регионы, привело к панике инвесторов и обрушило индексы мировых финансовых бирж. Цена нефти марки Brent в пятницу впервые с декабря 2018 года упала ниже 50 долларов за баррель. За неделю «черное золото» подешевело на 14 процентов, что является максимальным обвалом с 2011 года.

Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500, высокотехнологичных компаний NASDAQ только за четверг снизились более чем на четыре процента, а всего за неделю ключевые индексы мировых бирж упали на 11 процентов, что стало худшим показателем с 2008 года.

Мир заговорил о повторении мирового финансового кризиса. Спусковым крючком новых экономических бед стала уверенная поступь по планете китайского коронавируса. Очевидно, что еще в начале февраля американские и европейские финансисты недооценивали последствия этой болезни, полагая, что эпидемия ограничится второй по размерам экономикой мира - Китаем. Однако, теперь настроения резко изменились. Все поняли, что COVID-19 затронет все страны и, скорее всего, значительным образом изменит наш мир.

И если о первых признаках наступления мировой экономической рецессии экономисты начали говорить еще летом прошлого года, то сейчас ее облик стал вырисовываться с угрожающей скоростью.

Многие украинцы, которые помнят болезненный опыт девальвации 2008 - 2009 годов, задают сейчас вопрос - как этот кризис ударит по нашей стране и по их семьям? Готова ли Украина, сохраняющая критическую зависимость от мировых рынков, к новому вызову, выучила ли она уроки предыдущего кризиса?

Кабинет Алексея Гончарука пока публично сохраняет спокойствие, утверждая, что не ожидает серьезных последствий для отечественной экономики из-за эпидемии коронавируса. Об этом на уходящей неделе заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Мы не ожидаем существенных проблем для наших цепочек создания добавленной стоимости, скорее, может произойти подорожание импорта, что в целом хорошо для экономики, особенно для национального производителя», - прокомментировал ситуацию Милованов.

По его словам, правительство готово отреагировать на возможные негативные последствия эпидемии с помощью государственной поддержки, а также большей координации усилий с налоговыми и фискальными службами, Национальным банком. Кроме того, Кабмин изучает опыт борьбы Центробанка Китая с экономическими последствия опасного вируса.

Милованов подчеркнул, что большую часть экспорта нашей страны в КНР составляют кукуруза и масло подсолнечное, руды и железорудные концентраты. По первым двум позициям Милованов прогнозирует рост экспорта, а по последним - Украина будет иметь возможность их сбывать в другие страны, которые захотят нарастить металлургическое производство.

Что касается импорта китайских товаров, то потребительские товары, по мнению министра, можно заместить отечественными или европейскими, а комплектующие и оборудование – продукцией, произведенной в ЕС или других азиатских странах.

Но тут важен вопрос - осознают ли власти страны масштаб и остроту надвигающихся проблем, которые в ближайшие недели могут нарастать как снежный ком, и есть ли у них профессионализм и компетенция для противодействия этим угрозам?

Промышленность поддержим, но со временем

Разгорающийся пожар мирового финансового кризиса несет для нашей экономики особую угрозу еще и по причине того, что в течение последних месяцев в Украине наблюдается падение промышленного производства. По итогам 2019 года этот важный показатель сократился на 1,8 процента после роста на 1,1 процента в 2018 году.

На уходящей неделе Государственная служба статистики опубликовала данные за январь. Спад промпроизводства в первом месяце 2020 года, хоть и снизил свой темп после падения на 8,3 процента в декабре, но все же составил внушительные 5,1 процента. По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в январе упало на 8,4 процента.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – 19,2 процента, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов – 14,7 процента, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10,8 процента, машиностроении – 10,5 процента, в металлургии – 10,3 процента.

Существенный рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности и производстве компьютеров, электронной и оптической продукции, соответственно, на 24,4 и 17,4 процента.

Эта негативная тенденция заставляет бить в колокола не только экономистов, но и политиков. В Верховной Раде заговорили о необходимости возродить Министерство промышленной политики, а при заслушивании отчета Кабинета министров о его деятельности в 2019 году упрекнули в отсутствии реальных шагов по исправлению ситуации.

После такой критики Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на уходящей неделе решилось на ответный ход и представило план господдержки в 2021-2023 годах приоритетных для страны отраслей.

По словам министра Милованова, при подготовке новой трехлетней бюджетной декларации правительство намерено заложить свыше 90 млрд гривен на программы поддержки промышленности, сельского хозяйства и экспорта. При этом наибольший объем средств пойдет на программы поддержки аграрного сектора, на что за три года предлагается направить 45,5 млрд гривен.

На поддержку промышленности министерство предлагает выделить 32,6 млрд гривен, в частности: 16,9 млрд гривен на развитие авиастроения, 6 млрд гривен - на компенсацию покупки производственного оборудования, на софинансирование проектов смарт-специализации регионов – 6,8 млрд гривен, на создание Фонда энергоэффективности в промышленности – 3 млрд гривен.

На поддержку экспорта планируется направить в течение трех лет 12,4 млрд гривен, из которых 6 млрд гривен - на компенсацию кредитов экспортерам, 6 млрд гривен - в уставный капитал Экспортно-кредитного агентства, 410 млн гривен - на поддержку и продвижение экспорта.

«Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется, в том числе, предприятиями промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена», - добавил министр.

Стоит ли говорить, что озвученных сумм недостаточно для возрождения национальной промышленности, однако, к сожалению, в нынешних условиях этим отраслям остается надеяться хотя бы на выделение этих средств.

Обещания шахтерам

Уходящая неделя еще раз напомнила о проблеме, которая оставалась нерешенной все годы независимости нашей страны. Речь идет о проблемах украинской угольной отрасли.

На сегодня долги по зарплате перед шахтерами превышают 1 миллиард гривен. И это несмотря на то, что в феврале Кабмин направил 163 миллиона на выплаты горнякам, а в декабре прошлого года на это выделили из госбюджета 323 миллиона гривен.

На прошедшем во вторник Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины представители данной сферы заявили, что в регионах катастрофическая ситуация с выплатой зарплат, поскольку на некоторых шахтах она не выплачивается около пяти месяцев. Также горняки пригрозили митингами в столице, если долги не будут выплачены.

Принявший участие в совещании президент Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев погасить долги по зарплате шахтерам, пригрозив министрам, что в противном случае они должны будут отказаться от получения своих зарплат.

«Прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть полностью все долги перед шахтерами. Если не будут закрыты, то тогда будет справедливо, если правительство не получит свою зарплату за все эти месяцы», - сказал глава государства.

На этом Зеленский не остановился, призвав членов Кабмина посетить шахтерские города, чтобы лучше понять потребности угледобывающих регионов. Президент также поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести кадровый и финансовый аудит угольных предприятий и передать информацию в правоохранительные органы.

Также по заданию главы государства правительство должно создать Координационный центр по трансформации угледобывающей отрасли.

Стоит отметить, что на этом совещании Зеленский поставил Кабинету министров задачу ограничить импорт электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля, а также обеспечить отечественному топливу гарантированный рынок сбыта.

Излагая свой вариант улучшения дел в отрасли, президент озвучил, по его словам, «прекрасную идею», которая вызвала широкий резонанс в обществе. Зеленский предложил энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, владеющего и так львиной долей национальной тепловой энергетики, купить еще госкомпанию «Центрэнерго» вместе с неприбыльными госшахтами.

«Если вы не готовы, и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помогать это сделать государству», – сказал Зеленский, обращаясь к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко.

Видимо, предложение президента оказалось слишком «щедрым», поскольку Тимченко заявил, что энергохолдинг ДТЭК не заинтересован в покупке «Центрэнерго».

«Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция», – добавил он.

В комментарии УНИАН Тимченко рассказал, что ДТЭК также не заинтересован в приватизации неприбыльных госшахт.

«У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80 процентов угля в стране, этого достаточно», - отметил он.

Что ж, пока можно сказать, что вместо системного решения проблем угольной отрасли государство вновь решило ограничиться бюджетной подачкой.

Не стоит забывать, что Украина сейчас испытывает большие проблемы с наполнением государственной казны, потому нет полной гарантии выделения в ближайшие два месяца миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами.

И дело ведь не только в ограниченных возможностях казны: усугубляет ситуацию и сокращение потребности страны в добыче значительных объемов угля в виду теплой зимы и снижения промышленного производства. В связи с сокращением нагрузки на тепловую генерацию министр Оржель несколько недель назад признал, что Украина не может реализовать весь добытый уголь, поэтому отрасль нуждается в «комплексном» реформировании.

Кстати, Министерство энергетики в конце января обнародовало проект концепции «Зеленого энергетического перехода» Украины до 2050 года, согласно которому доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны должна к 2050 году вырасти до 70 процентов при полном отказе от угольной энергетики. Есть ли во власти лидер, который захочет примерить на себя роль британского премьера Маргарет Тэтчер, решавшей проблемы угольной отрасли своей страны очень радикальным способом?

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной экономическими новостями. В фокусе внимания все также останется коронавирус и его влияние на мировую и украинскую экономику. Кроме того, со вторника Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о рынке земли. Пока депутаты рассмотрели почти 1200 поправок к документу, пройдя четверть пути, поэтому нас ожидают жаркие парламентские деньки.

Дмитрий Шварц