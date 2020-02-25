В Кабмине оценили влияние коронавируса на украинскую экономику

Импорт и экспорт между Украиной и Китаем сохраняется, рассказал Милованов.

Негативных последствий для украинской экономики из-за эпидемии коронавируса в мире пока не наблюдается.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV, пишет НВ.

Он отметил, что Министерство мониторит ситуацию, а экспорт товаров из Украины в Китай, несмотря на распространение там заболевания, продолжается.

"У нас есть определенный экспорт, мы продаем товары в Китай. Но большинство товаров - там есть и масло, и другие пищевые товары, они не будут затронуты", - подчеркнул министр.

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Украина, по его словам, продолжает импортировать из Китая определенные потребительские товары, хотя в целом импорт именно китайских товаров снизился.

"Это с одной стороны возможно как-то влияет на экономику, но с другой стороны это позволяет украинскому бизнесу зайти в эту нишу и развиться. То есть это возможность", - считает чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что система здравоохранения Украины находится в полной готовности к приему больных с коронавирусной инфекцией в случае ее обнаружения.